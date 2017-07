Wereldleiders prijzen Kohl tijdens afscheidsdienst

Kohl overleed twee weken geleden op 87-jarige leeftijd. Hij was bondskanselier tussen 1982 en 1998 en speelde in die tijd een belangrijke rol bij de Duitse eenwording. Ook maakte hij zich altijd sterk voor de Europese eenheid. De ceremonie van vandaag in Straatsburg was de eerste keer dat in Europees verband een dergelijke rouwplechtigheid werd georganiseerd.