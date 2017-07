Verkoop nieuwe auto's flink in de lift

Autodealers zien de verkoop van nieuwe personenauto's flink stijgen. De verkoopcijfers waren in de eerste helft van dit jaar 16,8 procent hoger dan in dezelfde periode in 2016. In totaal verlieten het afgelopen half jaar 226.509 nieuwe auto's de showroom. Dat blijkt uit cijfers van de autobranche.

Vooral de verkoop van auto's van de zaak zit in de lift. De aantrekkende economie en gunstiger belastingregels voor leaserijders zorgen er volgens de autodealers voor dat ze weer meer auto's aan de man brengen.

De Renault Clio was het best verkochte model. Ook de Golf, de Polo en de Up! van Volkswagen en de Opel Astra waren populair.