DNA-sporen leiden naar haarkleur verdachte

De nieuwe methode volgt na jarenlang onderzoek van het Erasmus MC. Onderzoekers hebben honderden verschillende haarkleuren geanalyseerd. Daarbij zijn DNA-markers geĆÆdentificeerd die bepalend zijn voor de haarkleur. Daar is vervolgens een test voor ontwikkeld die het NFI vanaf vandaag in gebruik neemt. Het gaat om de haarkleuren rood, bruin, zwart en blond. "Die kunnen we uit dat DNA halen", zegt Meulenkamp in het NOS Radio 1 Journaal.

Maar daders kunnen toch hun haar verven of afscheren? "Dat klopt", beaamt Meulenkamp. "Maar het blijft wel een van de puzzelstukjes in een groter geheel. Het is belangrijk om deze ontwikkeling in perspectief te zien. Er zijn ook andere variabelen die we meenemen in ons onderzoek"

Het NFI kon de geografische herkomst en de oogkleur van een dader al vaststellen en zien waar de voorouders van een dader vandaan komen, zoals Afrika, Zuidoost-Aziƫ of Noordwest-Europa. Het NFI wil de komende jaren kijken of ze verder kunnen inzoomen op dat gebied. "Bijvoorbeeld of iemand afkomstig uit het Middellandse Zeegebied", zegt Meulenkamp.

Toekomst

Het onderzoek naar uiterlijke kenmerken is volgens het NFI nog lang niet afgerond. "We hopen dat wij binnen vijf jaar ook iets kunnen zeggen over de gezichtsopbouw van een dader. Bijvoorbeeld de oog-oorafstand", vertelt Meulenkamp.

Daarnaast richt het vervolgonderzoek zich op het vaststellen van sproeten, kaalheid en huidskleur. En het NFI hoopt uiteindelijk ook de leeftijd van een dader uit het DNA te halen. "Daarmee kunnen we uiteindelijk een gedetailleerde compositietekening van een dader maken, en dat kan van enorme meerwaarde zijn in politie-onderzoek", aldus Meulenkamp.