Softbalsters na zege op aartsrivaal EK-finalist

De Nederlandse softbalsters hebben op het EK in Italië ten koste van het gastland de finale bereikt. Oranje had aan één run genoeg (1-0) om het duel met de aartsrivaal, dat pas na middernacht eindigde, te winnen.

De beslissing viel in de derde inning: met alle honken vol werd Chantal Versluis geraakt, waardoor Shareday Christina van het derde honk naar de thuisplaat kon lopen. Het duel lag drie innings later enige tijd stil, omdat de lichtinstallatie het had begeven.

Werpster Lindsey Meadows eiste na de onvoorziene pauze de hoofdrol voor zich op. Nadat de eerste vijftien Italiaansen geen honkslag hadden geproduceerd, bleef ze ook tegen de laatste zes schadevrij en tekende Meadows voor een no-hitter.

De finale van het Europees kampioenschap is zaterdagavond om 18.00 uur. Tegenstander is dan Groot-Brittannië of opnieuw Italië.