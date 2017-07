Herdenking van het Nederlandse slavernijverleden bij de NOS

De NOS zendt de herdenking slavernijverleden bij het slavernijmonument in het Oosterpark in Amsterdam rechtstreeks uit, van 13.00 - 14.35 uur op NPO 1 en Nos.nl. Hier kan je de uitzending kijken. In de uitzending een gesprek met Clarence Seedorf en burgemeester Van der Laan dat een dag eerder is opgenomen.

Vanavond blikt Simone Weimans met gasten terug op de herdenking en is er een verslag van het Keti Koti Festival, 19.35 - 20.15 uur op NPO 2 en nos.nl.