Messi trouwt met 'zijn meissie' in geboorteplaats Rosario

Lionel Messi is in zijn Argentijnse geboorteplaats Rosario getrouwd met zijn jeugdliefde Antonella Roccuzzo. De twee kennen elkaar al van voor de tijd dat Messi als 13-jarige jongen naar Barcelona ging, om daar in de jeugdopleiding te gaan voetballen.

Roccuzzo (29) is de nicht van een vriend van Messi (30). De twee zijn na Messi's vertrek naar Spanje altijd contact blijven houden en kregen jaren geleden een relatie. Het stel heeft twee zoontjes, Thiago (4) en Mateo (1).

Dubai of de maan

Voor hun trouwerij kozen ze een luxe hotel in Rosario, de Argentijnse stad waar ze beiden zijn opgegroeid.

"Ze hadden overal kunnen trouwen. In Dubai of op de maan, maar hij koos de stad die in zijn hart zit", zei Leandro Macayom, die voor het hek van het hotel een glimp van het paar probeerde op te vangen.