Exclusieve contracten tabaksfabrikant met studentenverenigingen

De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit onderzoekt contracten die sigarettenfabrikant Japan Tobacco Industries sluit met studentenverenigingen. Dat meldt Trouw na onderzoek van de Onderzoeksredactie Tabak

Zeker tien verenigingen, waaronder Unitas Amsterdam en het Rotterdamse Studentencorps, zouden geld hebben ontvangen voor de exclusieve verkoop van de sigarettenmerken Camel en Winston in automaten. Die merken maken onderdeel uit van Japan Tobacco Industries. Het bedrijf wil in de krant niet reageren.

De NVWA start het onderzoek omdat het voor onder meer horecagelegenheden, waar studentenverenigingen onder vallen, verboden is om geld aan te nemen voor exclusieve deals. Eerder kreeg popfestival Pinkpop een boete vanwege een dergelijke overeenkomst. "Dit signaal is voor ons aanleiding geweest de situatie bij verenigingen te onderzoeken", zegt een woordvoerder van de NVWA tegen Trouw.

850 euro

De studentenverenigingen hebben tegenover de Onderzoeksredactie Tabak toegegeven dat ze exclusieve contracten hadden voor de automaten. Maar om wat voor bedragen het gaat, kunnen ze niet zeggen vanwege de geheimhoudingsplicht in het contract. Volgens de onderzoeksredactie gaat het in een geval om een bedrag van 850 euro per jaar.

Veel studentenverenigingen geven aan dat ze niet wisten dat de constructie illegaal is. "We hadden geen idee dat dit misschien niet mag", zegt een woordvoerder van het Amsterdamse Unitas. "Als het illegaal blijkt te zijn, zullen we er direct mee stoppen".