'Fred Teeven niet naar de Raad van State'

Oud-staatssecretaris Fred Teeven heeft zich volgens het AD teruggetrokken voor een benoeming bij de Raad van State. De krant baseert zich op goed ingevoerde bronnen. De VVD'er wil zelf in de krant niet reageren.

In februari ontstond politieke ophef over de mogelijke voordracht van Teeven. Die was omstreden gezien zijn bemoeienis met de 'Teevendeal' en de nasleep ervan. De bonnetjesaffaire leidde uiteindelijk tot zijn aftreden als staatssecretaris. Hij zat daarna nog twee jaar in de Tweede Kamer, maar stond bij de laatste verkiezingen niet op de lijst.

Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken zei in februari dat hij niet van plan was om op korte termijn een voordracht aan het kabinet voor te leggen. Twee maanden later zei Teeven tegen RTL Nieuws dat hij nog in beeld was voor de functie.

Groene-interview

Volgens het AD waren de uitspraken die Teeven half mei deed in De Groene Amsterdammer voor zijn partij doorslaggevend om hem aan te raden de eer aan zichzelf te houden. Teeven zei dat hij zich had toegelegd op bezuinigingen op de advocatuur, nadat hij minimumstraffen er niet doorheen had gekregen bij de PvdA.

"Het is een andere manier om hetzelfde effect te bereiken", zei de VVD'er. "Als je aan een advocaat niet al te veel tijd heeft om aan een verdachte te besteden, dan wordt het ook niet zo veel, die verdediging."

Teevens uitspraken zorgen voor grote verontwaardiging in de juridische wereld.