Olivia de Havilland (101) spant rechtszaak aan om tv-serie

De Havilland zegt dat de makers niet aan haar hebben gevraagd of ze haar naam en identiteit mochten gebruiken. Ook is ze er niet voor betaald.

Het stoort De Havilland vooral dat ze wordt afgebeeld als iemand die roddelde over andere acteurs om zelf in de publiciteit te komen. "Ze leggen haar woorden in de mond die ze nooit gezegd heeft en die ingaan tegen de reputatie die ze heeft opgebouwd tijdens haar meer dan tachtig jaar durende carrière", zeggen haar advocaten.

Dubbele Oscarwinnaar

Olivia de Havilland was in de jaren 40 een van meest gevierde actrices in Hollywood. Ze werd vijf keer genomineerd voor een Oscar en mocht het gouden beeldje twee keer daadwerkelijk mee naar huis nemen. Dat was voor haar hoofdrollen in To Each His Own (1946) en The Heiress (1949).

Ze is ook bekend van haar rol als Melanie Hamilton in de filmklassieker Gone with the Wind uit 1939. Ze is de enige van de cast die nog in leven is.