Drugs, aso's en nog vier dingen die vanaf vandaag veranderen

Boete in Frankrijk

Vakantiegangers opgelet. Vanaf vandaag wordt in Parijs gecontroleerd of je wel een milieuvignet op je auto hebt. Geen milieusticker betekent een boete van 68 euro. Ook in andere Franse steden zoals Lille, Lyon en Grenoble heb je die sticker nodig. Vraag de sticker op tijd online aan, want de levertijd kan oplopen tot zo'n vier weken (en is niet ter plekke verkrijgbaar).