Jong Duitsland pakt Europese titel

Duitsland heeft de Europese titel voor spelers onder 21 jaar in de wacht gesleept. In de finale in het Poolse Krakau werd Spanje (de kampioen van 2011 en 2013) met 1-0 verslagen.

Waar Spanje tot de finale ongeslagen was gebleven en veel indruk had gemaakt, had Duitsland in de groepsfase nog met 1-0 verloren van Italië. In de finale vielen de Spanjaarden tegen en was Duitsland voor rust de betere ploeg.