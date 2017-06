Beachduo Brouwer/Meeuwsen terug naar huis

Beachvolleyballers Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen hebben zich moeten terugtrekken van het majortoernooi in het Kroatische Porec. Brouwer kon vanwege een blessure niet verder. Nader onderzoek in Nederland moet uitwijzen hoe ernstig de blessure is.

Eerder op vrijdag plaatste het Nederlandse koppel, goed voor olympisch brons bij de Olympische Spelen van 2016, zich nog voor de achtste finales. Ze verloren weliswaar hun derde groepswedstrijd van het Poolse duo Bartosz Losiak/Piotr Kantor, maar eindigden toch bovenaan in hun poule.

Met het wegvallen van Brouwer/Meeuwsen is de rol van Nederland in Porec uitgespeeld. De drie duo's bij de vrouwen werden donderdag al uitgeschakeld.