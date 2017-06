Disney maakt Pirates-rit minder vrouwonvriendelijk

In de nieuwe opzet krijgt de roodharige dame opnieuw een hoofdrol, maar nu is ze zelf piraat geworden. Ze dwingt dorpelingen hun eigendommen in te leveren voor een veiling.

Disney paste eerder al een ander onderdeel van de rit aan: een scène waarin een vrouw wordt achternagezeten door een piraat. De vrouw kreeg schalen voedsel in handen, zodat het nu lijkt alsof de man daar op uit is, in plaats van op de vrouw zelf.

Barbossa

Disneyland Parijs heeft de primeur van de nieuwe opzet als de attractie op 24 juli weer opengaat na een renovatie. Later volgen ook de attracties in Florida en Californië, als die volgend jaar een make-over krijgen.

Pirates of the Caribbean in Parijs heeft nog wat andere veranderingen ondergaan, zo zijn kapitein Barbossa en Davy Jones toegevoegd. Zij speelden hoofdrollen in de films die op de attractie zijn gebaseerd.