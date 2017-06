Dode en gewonden bij schietpartij in ziekenhuis New York

Bij een schietpartij in een ziekenhuis in New York City is zeker één dode gevallen en zijn vijf tot zes mensen gewond geraakt. Drie van de gewonden zijn artsen. Hoe zij eraan toe zijn is niet bekend.

Volgens de politie is de schutter ook dood. Mogelijk heeft hij zelfmoord gepleegd.

De schietpartij vond rond 21.00 uur Nederlandse tijd plaats in het Bronx Lebanon Hospital in de wijk The Bronx. De dader zou zich verkleed hebben als dokter en plots het vuur hebben geopend. Hij zou zijn wapen in zijn jas hebben verstopt.

Medewerker

Bronnen zeggen tegen The New York Times dat het mogelijk om een medewerker of oud-medewerker van het ziekenhuis gaat. Volgens de krant werd er gezocht naar een lange, dunne man in een witte laboratoriumjas met daaronder een blauw shirt.

Amerikaanse media laten beelden zien van massale inzet van hulpdiensten rond het ziekenhuis. De politie vraagt mensen om het ziekenhuis en de directe omgeving ervan te vermijden. Er zijn berichten dat er ook brand is uitgebroken in het ziekenhuis, maar dat is niet bevestigd.