Ziyech na goed gesprek weer Marokkaans international

Renard nam Ziyech tot woede van de speler niet op in zijn selectie voor de Afrika Cup, afgelopen winter. Later kreeg hij wel een oproep voor de wedstrijden tegen Oranje en Kameroen, maar de Ajacied liet die uitnodiging schieten.

"We hebben gezegd wat we wilden zeggen, hebben de handen geschud en daarmee is het klaar", zei Ziyech tegen de Marokkaanse radiozender Radio Mars. "Ik hoop er de volgende keer weer bij te zijn, maar Renard is nog altijd de bondscoach die de selectie bepaalt."

Ziyech koos twee jaar geleden, na het uitblijven van een invitatie van de toenmalige Nederlandse bondscoach Danny Blind, voor een interlandloopbaan voor Marokko. Hij debuteerde in oktober 2015 jaar en scoorde tot nu toe vijf keer in negen interlands.