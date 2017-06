Chris Froome blijft bij Sky tot en met 2020

Als een verrassing komt het niet: Chris Froome blijft de komende jaren fietsen bij de Sky-ploeg. Hij heeft zijn contract verlengd tot het einde van 2020.

De drievoudig Tourwinnaar (32) zegt in een reactie op de website van zijn ploeg zich thuis te voelen bij Sky. "Ik ben al vanaf het begin, sinds 2010, bij de ploeg betrokken. Het is een zeer succesvolle samenwerking en de belangrijkste reden daarvoor is de stabiliteit binnen het team."

Froome zegt ook dat hij niet lang heeft hoeven nadenken over zijn contractverlenging. "De Tourzeges die we samen hebben bereikt zijn een belangrijk deel van de geschiedenis van Sky. Ik wil ook deel uitmaken van de toekomst."

In vooral Franse media werd volop gespeculeerd op een eventueel einde van Froome bij Sky, maar de Brit heeft die geruchten altijd de kop ingedrukt. Hij is de grote favoriet voor de eindzege in de Tour, die morgen start in Düsseldorf.