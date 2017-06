Formatievlog #15: Asscher spuugt en gaat Zalm flipperen in een jurk?

Jesse Klaver van GroenLinks heeft iets getekend, verklapt D66-leider Alexander Pechtold in Formatievlog #15. Hij eist verder dat het vlog voortaan op een vaste tijd wordt gepubliceerd, want dat scheelt F5'en.

Tjeenk, Tjeenk, Tjeenk is naar huis gestuurd met een cadeautje, en een tegen de stroom zwemmende Zalm is back in town. Twee dingen die volgens Van der Wulp, Rietbergen en Vullings een probleem kunnen opleveren: Zalm houdt van flipperen en het CDA niet, en D66 wil dat hij een jurk draagt, alweer.

Verder in de video: Asscher doet een "feitelijke statement of fact" over spugen, Rutte heeft een nieuwe vriendin, vlogger Vullings is in Den Haag en Spanje tegelijk en Wilders haalt twee mensen door elkaar.