Djokovic draait warm voor Wimbledon met finale in Eastbourne

Novak Djokovic heeft overtuigend de finale gehaald van het grastoernooi in Eastbourne. De Serviër won in de halve finales met 6-4, 6-4 van de Rus Daniil Medvedev.

Medvedev was in de tweede ronde van het toernooi nog te sterk voor Robin Haase. Djokovic treft in de finale de winnaar van het Franse onderonsje tussen Richard Gasquet en Gaël Monfils.

Wimbledon

Djokovic lijkt in ieder geval het juiste ritme te hebben gevonden in aanloop naar Wimbledon. Het derde grandslamtoernooi van het jaar start komende maandag.