De stemming van Vullings en Van Weezel: is Gerrit Zalm de juiste man?

In de nieuwe aflevering van de podcast De Stemming van Vullings en Van Weezel van NOS Met Het Oog Op Morgen staat de vraag centraal of de nieuwe informateur Gerrit Zalm de juiste man is voor deze fase van de formatie. "Hij lijkt mij een geweldige onderhandelaar als het gaat over het financieel-economische beleid", zegt Max van Weezel. "Daar weet hij echt alles van."

Toch verbaast Van Weezel zich over de keuze voor Zalm. "Deze formatie gaat juist over immateriële onderwerpen als 'voltooid leven'. En daar weet hij volgens mij helemaal niets van."

Zalm: Wél verstand van geld

Van Weezel herinnert zich de kabinetsformatie van 2003, waar de ChristenUnie ook een korte periode aan deelnam. "André Rouvoet, toen fractieleider van de ChristenUnie, wilde met Zalm praten over zaken als abortus en euthanasie. Maar die wilde dat toen niet. Hij zei letterlijk: "Ik heb verstand van geld, maar ik heb niet zoveel met klonen en het bordeelverbod." Hij verwees Rouvoet door naar Erica Terpstra. De rol van de ChristenUnie was toen snel uitgespeeld.

Joost Vullings denkt dat het wellicht een voordeel kan zijn dat Zalm niet veel op heeft met de gevoelige ethische onderwerpen. "Als het je niet interesseert, heb je er ook geen sterke mening over. Wat dat betreft was het logisch om niet Edith Schippers opnieuw informateur te maken. Zij is een voorvechter van die dossiers, ze staat aan de D66-kant."