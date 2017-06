Konta keert niet terug na valpartij, Plísková naar finale Eastbourne

De finale van het WTA-toernooi in Eastbourne gaat tussen de Tsjechische Karolína Plísková en de Deense Caroline Wozniacki. Johanna Konta trok zich na haar valpartij van gisteren geblesseerd terug.

Wozniacki was met 6-2, 3-6, 7-5 te sterk voor Heather Watson. De toernooiwinnares van 2009 repareerde in de derde set een break achterstand en plaatste op 6-5 de beslissende break.

Konta trekt zich terug na harde val

Plísková hoefde niet in actie te komen in de halve finales tegen de Britse hoop Konta. Zij won donderdag van Roland Garros-kampioene Jelena Ostapenko én van de mondiale nummer één Angelique Kerber, maar gleed ook hard onderuit en hield daar een rugblessure aan over.