FC Utrecht-speler Leeuwin door scooter aangereden bij stadion

Bij het trainingscomplex van FC Utrecht is speler Ramon Leeuwin aangereden door een man op een scooter. Het is niet duidelijk wat de toedracht van het ongeluk is.

De man reed met zijn scooter het trainingscomplex naast stadion Galgenwaard op en reed Leeuwin aan, zegt de politie. De speler is daarbij gewond geraakt en met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe Leeuwin eraan toe is. Volgens de politie was hij in ieder geval aanspreekbaar.

Utrecht-spelers zetten achtervolging in

Na de aanrijding ging de scooterrijder ervandoor, maar hij viel en vluchtte daarna te voet verder. Enkele Utrecht-spelers gingen achter hem aan. Na een korte achtervolging kon de man buiten het terrein worden gepakt. De scooterrijder wordt volgens de politie nu verhoord.