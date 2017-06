Nog steeds problemen bij terminals APM, rederijen wijken uit

Rederijen wijken uit naar andere havens door de problemen met de containerterminals van APM in Rotterdam. De APM-terminals liggen voor de vierde dag op rij plat. Wanneer er weer schepen kunnen worden gelost, is onduidelijk.

De twee terminals functioneren al sinds dinsdagmiddag niet meer. APM's moederbedrijf, het wereldwijd actieve Maersk, werd toen getroffen door de grote cyberaanval in Oekraïne. Het computervirus besmette vervolgens razendsnel bedrijven en organisaties elders in de wereld.

Hamburg, Bremen of Antwerpen

APM verwerkt normaal gesproken een derde van alle containers in de haven, zegt Transport en Logistiek Nederland (TLN). Rederijen zoeken eerst naar een oplossing in de haven van Rotterdam, bijvoorbeeld bij concurrent ECT. Als dat niet lukt, sturen eigenaren hun schepen naar Hamburg, Bremen of Antwerpen om de containers te laten lossen.

Het havenbedrijf in Rotterdam zegt dat het normaal is dat er wordt uitgeweken: dat zou ook het geval zijn bij een storm of een staking. De haven van Antwerpen zegt dat gisteren één schip is binnengevaren dat eigenlijk bij APM in Rotterdam zou worden gelost.

Niet alleen het uitwijken naar andere havens brengt kosten met zich mee. Volgens TLN kunnen goederen die nog op de terminals van APM staan er niet vanaf en dus ook niet worden vervoerd.