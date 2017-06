Door een vraag van deze man krijgt Duitsland het homohuwelijk

De Bondsdag stemt vanochtend over de invoering van het homohuwelijk. Het is zo goed als zeker dat het Duitse parlement ermee instemt, want drie van de vier partijen zijn voor en ook binnen de christen-democratische CDU van bondskanselier Merkel is er steun voor het 'huwelijk voor iedereen'.

De stemming is razendsnel georganiseerd. Aan het begin van de week was er nog geen sprake van, maar een vraag van de Berlijnse homo Ulli Köppe aan Merkel veranderde dat. Hij wilde van de bondskanselier weten waarom hij en zijn vriend niet mochten trouwen. In haar antwoord maakte Merkel, die zich nooit voor het homohuwelijk heeft uitgesproken, van het onderwerp een gewetenskwestie. Partijstandpunten tellen plotseling niet meer.

Köppe had nooit verwacht dat zijn vraag enig effect zou hebben. Nu heeft hij al vier dagen te maken met internationale media-aandacht. En is zijn grote droom, de gelijkwaardigheid van homo- en heteroseksuelen, binnen handbereik.