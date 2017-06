'Asielzoekers uit veilige landen het meest actief in criminaliteit'

In 2015 en 2016 is de criminaliteit onder asielzoekers in Nederland steeds meer verschoven naar mensen uit zogenoemde veilige landen, die geen kans maken op een verblijfsvergunning. Zij plegen met name winkeldiefstallen. Deze groep asielzoekers reist vaak door heel Europa en zou gericht asielzoekerscentra uitkiezen, waar ze snel weer verdwijnen als ze dreigen te worden uitgezet.

Dat schrijft De Telegraaf op basis van politie-informatie die de krant in handen heeft gekregen met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur. De krant had een tip gekregen dat de politie rapporten bijhoudt over criminaliteit onder asielzoekers, maar de politie zou dat hebben ontkend en de gevraagde informatie pas na maanden hebben vrijgegeven.

Strooptochten

Als asielzoekers uit veilige landen betrapt worden, worden ze vaak niet vervolgd omdat dat de uitzettingsprocedure zou belemmeren. Maar tot frustratie van de agenten laat die uitzetting vaak lang op zich wachten en blijft de asielzoeker vrij rondlopen, terwijl hij dus bekend is bij de politie. Het Openbaar Ministerie wilde tegenover de krant niet op de vrijlatingen reageren.

Soms gaat het nog verder en zouden de asielzoekers uit veilige landen asielzoekerscentra beschouwen als een uitvalsbasis voor 'strooptochten'. Daarbij zouden groepen migranten uit Oost-Europa stelen op bestelling. Dat zou zich met name in Noord-Nederland voordoen.

In de loop van vorig jaar verschoof de criminele activiteit steeds meer naar Marokkanen en Algerijnen. Marokkanen zouden vaak betrokken zijn bij het overlast veroorzaken in de asielopvang en het lastigvallen van vrouwen, waarbij vaak alcohol of drugs in het spel zouden zijn.