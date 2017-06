Conditietest brandweer te zwaar voor vrouwen, vrijwilligers haken af

Brandweer Nederland, de landelijke organisatie, is juist blij met de nieuwe, uniforme conditietest die vanaf dit jaar in alle veiligheidsregio's wordt gebruikt. Hij maakt een eind aan het allegaartje van oefeningen dat er eerst was. Mannen en vrouwen moeten immers aan dezelfde diploma-eisen voldoen en worden voor dezelfde klussen ingezet.

Toch heeft ook Brandweer Nederland wel begrip voor de kritiek van de vrijwilligers. Portefeuillehouder Esther Lieben staat in ieder geval open voor een discussie over de test. "Absoluut. Ik denk dat de belasting van vrijwilligers de afgelopen jaren alleen maar is toegenomen. Kwaliteitseisen zijn toegenomen. Het is bijna niet meer te doen om als brandweervrijwilliger een keer in de week een avond beschikbaar te zijn om te oefenen, je vakanties op te offeren. We kunnen wel stellen dat we daar met elkaar over moeten gaan praten."