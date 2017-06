Meer koeien in de wei, discussie over 'stalmelk'

Er staan deze zomer meer koeien in de wei, stelt FrieslandCampina. Het zuivelconcern meldt dat 314 leden-melkveehouders er dit jaar voor gekozen hebben hun koeien de wei in te sturen. Dat blijkt uit de aanmeldingen voor het weideseizoen 2017. Er doen nu bijna 10.000 leden van de coöperatie aan 'weidegang'.

Vorig jaar liet 78,2 procent van de aangesloten leden zijn koeien grazen in de wei. Hoe hoog dat percentage dit jaar wordt, weet FrieslandCampina pas aan het eind van het buitenseizoen: "Er zijn ook boeren die er tussentijds mee stoppen", zegt Gjalt Mulder, bestuurslid en tevens melkveehouder.

"En we moeten ook controleren dat melkveehouders die zich hebben aangemeld voor weidegang, ook daadwerkelijk de koeien minstens 120 dagen minimaal zes uur in de wei laten grazen. Dat weten we natuurlijk pas in de herfst."

De zuivelcoöperatie - die momenteel onder vuur ligt van reclamespotjes van actiegroep Wakker Dier dat er in Chocomel en Fristi melk zit van koeien die niet naar buiten mogen - zegt trots te zijn op het resultaat.

"Dit is een positieve ontwikkeling. We zijn ontzettend blij met deze nieuwe 'weiders'. De zichtbaarheid van de koe draagt bij aan de maatschappelijke acceptatie en aan het imago van de melkveehouderij."

1,50 euro extra

Boeren die hun koeien buiten laten grazen, krijgen van FrieslandCampina een zogenoemde weidetoeslag van 1,50 euro per 100 kilo melk. Het bedrijf zegt er alles aan te doen meer boeren te interesseren voor weidegang.

In 2020 moet ruim 80 procent van de aangesloten melkveebedrijven de koeien buiten hebben lopen.

Stalmelk

FrieslandCampina ontkent dat het juist nu met dit positieve cijfer naar buiten komt om Wakker Dier tegengas te geven. "Chocomel en Fristi liggen inderdaad onder vuur. Er zit niet 100 procent gegarandeerde weidemelk in maar ook stalmelk, dat klopt. Maar ja, die 20 procent stalmelk moet ook een plekje vinden in ons bedrijf, en voor een deel zit dat in Chocomel en Fristi", aldus Mulder.