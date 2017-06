'Epo laat wielrenners niet beter presteren'

Het gebruik van epo heeft amper effect op de prestaties van getrainde wielrenners bij wedstrijden. Dit blijkt uit een Leids onderzoek dat vandaag wordt gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift The Lancet.

De bevindingen gaan in tegen het populaire idee dat epo wielrenners helpt, schrijven de onderzoekers. Ze presenteerden vorig jaar al de voorlopige resultaten van hun onderzoek.

Epo is berucht in de wielerwereld. Het middel staat sinds 1991 op de dopinglijst. Onder anderen Michael Boogerd en Lance Armstrong hebben toegegeven epo te hebben gebruikt. Vanwege het gebruik moest Armstrong afstand doen van al zijn zeven zeges in de Tour de France.

Het effect van epo is nooit grondig onderzocht. Volgens hoofdonderzoeker Jules Heuberger is de reden daarvoor dat atleten niet kunnen deelnemen aan experimenten omdat ze dopingvrij moeten blijven.