Loterijmedewerker VS bekent miljoenenfraude

Een oud-medewerker van enkele grote Amerikaanse loterijen heeft bekend dat hij jarenlang heeft gefraudeerd en zo vele miljoenen wist te winnen.

De 54-jarige Eddie Tipton schreef mee aan de computercode die de winnende getallen bepaalde. Daardoor kon hij per dag berekenen op welke nummers de prijzen zouden vallen. Deze nummers speelde hij door aan een groep bekenden, onder wie zijn broer. Het prijzengeld, dat ze wonnen in verschillende Amerikaanse staten, verdeelden ze.

Tipton zegt dat hij gebruik heeft gemaakt van "een gat in het systeem". Toen hij de code schreef, dacht hij dat het niet in strijd zou zijn met de wet.

Tegen de lamp

Tipton liep tegen de lamp toen hij in 2010 anoniem een jackpot van 16,5 miljoen dollar probeerde te innen in Iowa. Omdat in die staat de prijswinnaars openbaar gemaakt moeten worden, weigerde de loterij de prijs uit te betalen.

Hierop werd een onderzoek ingesteld naar mogelijke loterijfraude, waarbij Tipton als verdachte werd aangemerkt. In het onderzoek kwamen de andere winsten van de groep aan het licht, waarna Tipton werd opgepakt.

Eddie Tipton hangt een celstraf van 25 jaar boven het hoofd. Het is nog niet bekend wanneer de rechter uitspraak doet.