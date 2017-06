Snel weer ambassadeur naar Libië

Nederland stuurt snel weer een ambassadeur naar Libië. Dat heeft minister Koenders van Buitenlandse Zaken laten weten aan de Libische premier Serraj, die een tweedaags bezoek aan ons land brengt.

De ambassade ging dicht in juli 2014, omdat de situatie in de Libische hoofdstad Tripoli te gevaarlijk werd. Van een volledige heropening van de ambassade is voorlopig geen sprake.

De veiligheid in Tripoli laat nog veel te wensen over. "Maar dit is een belangrijke eerste stap", aldus Koenders. "Dat is nodig om de complexe situatie daar goed te kunnen volgen, beter contact met de Libische autoriteiten te kunnen hebben en onze steunprogramma's aan het land beter te kunnen begeleiden."