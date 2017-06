Griekse vuilophalers schorten hun staking op

De stakende vuilnisophalers in Griekenland schorten hun actie op. De vuilniswagens rijden weer om de bergen vuilnis van de straat te halen. Omdat er vooral in steden tonnen vuil liggen, zal het zeker een dag of vijf duren voordat alles is opgeruimd.

De regering had gedreigd de kwestie aan de rechter voor te leggen om een eind te maken aan de staking die elf dagen geleden begon. Het rottende vuil op straat begint een steeds groter gevaar te vormen voor de volksgezondheid. De komende dagen stijgt de temperatuur in Griekenland naar ongeveer 42 graden.

De actie begon omdat vuilnisophalers een vaste aanstelling willen. De regering wijst dat af omdat het aantal ambtenaren juist omlaag moet in ruil voor miljardenleningen om het land er financieel weer bovenop te helpen. Ook de gemeenten hebben niet genoeg geld om meer mensen in vaste dienst te nemen.

Toerisme

De Griekse vakbond van vuilnisophalers heeft een compromisvoorstel van premier Tsipras verworpen. In dat voorstel stond dat ongeveer 2500 mensen een vaste baan kunnen krijgen, maar dat ze daar wel op moeten solliciteren.

De minister van Toerisme had een dringende oproep gedaan om toch akkoord te gaan met het voorstel. Het vuil op straat weerhoudt volgens haar toeristen om naar steden als Athene te gaan. Toerisme is een belangrijke bron van inkomsten voor het land.