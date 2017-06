Matavz volgt Van Wolfswinkel op bij Vitesse

Technisch directeur Mo Allach: "Na het vertrek van Ricky van Wolfswinkel hebben we zorgvuldig onze tijd genomen. Met Tim halen we een ervaren spits in huis. Hij heeft in verschillende competities en op internationaal niveau gespeeld. Het kenmerkt zijn wil en drive dat hij terugkeert naar de eredivisie".

Matavz is na Thomas Bruns, Thulani Serero en Fankaty Dabo de vierde aanwinst in Arnhem.