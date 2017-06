Inreisverbod VS gaat definitief komende nacht in

Wie wel en wie niet?

De regering-Trump heeft met een lijst voorwaarden voldaan aan een eis van het Hooggerechtshof. De hoogste rechters stemden maandag in met het reisverbod, maar eisten wel een duidelijk overzicht van wie uit de zes 'moslimlanden' nu wel en niet de VS in mogen. Alleen de omschrijving dat ze een "bonafide relatie" moesten hebben met mensen of instellingen in de VS, was voor de rechters te vaag.

Onder het kopje familiebanden is nu vastgelegd dat mensen worden toegelaten als ze in de VS al een echtgenoot of echtgenote, een ouder of ouders, een kind of kinderen, broer of zus, schoonzoon of schoondochter hebben wonen.

Geen toestemming krijgen grootouders, kleinkinderen, ooms en tantes, neven en nichten, zwagers en schoonzussen en verdere familie.

Huurauto

Ook wie voor werk of studie naar de VS wil, zal moeten aantonen dat het om een serieuze relatie gaat. Er moeten documenten worden overgelegd waaruit blijkt dat er al langer een zakelijke relatie is. Journalisten, studenten, wetenschappers en kunstenaars moeten een officiële uitnodiging of een arbeidscontract kunnen laten zien.

De deur naar de VS blijft dicht voor mensen die 'opeens' contact zoeken met een bedrijf of onderwijsinstelling, kennelijk met de bedoeling het inreisverbod te omzeilen. Een hotelreservering en een huurauto, ook al zijn die al betaald, tellen ook niet.

Chaos

De Amerikaanse regering gaat ervan uit dat het inreisverbod met deze richtlijnen wel uitvoerbaar is. Dat was in januari anders, toen president Trump plotsklaps een eerste versie van een inreisverbod afkondigde. Dat leidde tot chaos op vliegvelden in de hele wereld.

Nu was er meer voorbereidingstijd en bovendien wordt nu een uitzondering gemaakt voor mensen die al een inreisvisum hadden. Dat was in januari niet zo.