KNVB: voor de bekerwinnaar is de JC-schaal nu een uitwedstrijd

Vitesse-directeur Joost de Wit is verbolgen. "Het is voor ons een grote prijs om voor te strijden. Het moet een voetbalfeest worden voor twee teams en daar zijn we nu heel ver vanaf. Ik ben het meest boos op het besluitvormingsproces van de KNVB. Het besluit om niet meer in de Arena te spelen is, misschien wel met goede bedoelingen, te gehaast en ondoordacht genomen."

Van Nijnatten pareert die kritiek. "De directie is constant betrokken geweest in dit proces. Het is heel erg raar dat ze er nu over beginnen, dat hadden ze eerder moeten doen."

"Misschien hebben bepaalde mensen in het hele proces niet op zitten letten of hebben wij signalen niet opgevangen. Maar we hebben de notulen erop nageslagen en de mensen gesproken die erbij waren. Daaruit kwam geen enkel misverstand naar voren."