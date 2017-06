Windows 10 laat je straks mappen beveiligen tegen virussen

In de nieuwste versie van Windows 10, die dit najaar uitkomt, wordt het mogelijk om mappen te beschermen tegen malafide software, zoals ransomware. Hiervoor moet in de instellingen van Windows Defender, de virusscanner van Microsoft, iets worden aangezet.

Zodra 'Controleer toegang tot mappen' aanstaat, worden veranderingen die apps aanbrengen in bestanden binnen bepaalde mappen gemonitord. Standaard zijn dit de mappen Documenten, Afbeeldingen, Films en Bureaublad. Het is mogelijk om hier mappen aan toe te voegen.

Zwarte lijst

Windows houdt daarnaast een zwarte lijst bij van apps waarvan gewaarschuwd wordt als ze proberen toegang te krijgen tot de desbetreffende map. Het is mogelijk om programma's hier vanaf te halen als je als gebruiker er zeker van bent dat er niks aan de hand is met die app.

Eerder deze week vond er een grote ransomware-aanval plaats bij onder meer Nederlandse bedrijven. Ook in andere landen, met name in Oekraïne, werden bedrijven en organisaties getroffen.