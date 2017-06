Nederlanders brengen eigen zonne-auto op de markt

Nederlandse studententeams winnen geregeld internationale prijzen met voertuigjes op zonne-energie. Maar daarmee kun je niet het gewone verkeer in. Nu komt een groep oud-studenten met een auto die wel geschikt is voor dagelijks gebruik op de weg: de Lightyear One. Er hangt nog wel een stevig prijskaartje aan: 119.000 euro, exclusief btw.

"We zijn een zelfstandig bedrijf dat is voortgekomen uit het Solar Team van de TU Eindhoven", zegt Tessie Hartjes van Lightyear, de naam van het nieuwe Nederlandse automerk. "We hebben alle kennis uit de studententijd gebruikt om een commerciƫle zonne-auto te ontwikkelen."

Maar de auto is er nog niet. "We hebben nu vijf kopers die hem hebben besteld", zegt Hartjes. "Over een jaar willen we 200 bestellingen hebben en dan gaan we hem produceren." De onderdelen komen uit binnen- en buitenland. Het in elkaar zetten van de auto moet op de Automotive Campus in Helmond gebeuren.