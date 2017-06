Vier keer levenslang in liquidatieproces, nu ook voor Dino Soerel

Het gerechtshof in Amsterdam heeft de hoofdverdachte in het Passage-proces, Dino Soerel, tot levenslang veroordeeld voor liquidaties in de Amsterdamse onderwereld. Drie anderen (Jesse R., Mohammed R. en Siegfried S.) kregen dezelfde straf.

Soerel kreeg in eerste aanleg bij de rechtbank zes maanden wegens witwassen; hij werd toen nog vrijgesproken van de liquidaties. De andere drie hadden al levenslang gekregen.

De verklaringen van de kroongetuigen Peter la S. en Fred Ros waren voor de bewijsvoering cruciaal. Anders dan de verdediging van de verdachten, vindt het Hof de afgelegde belastende verklaringen betrouwbaar, omdat die door andere informatie in het dossier wordt ondersteund.

Halvering voor kroongetuigen

Omdat zij als kroongetuige zijn opgetreden had het OM om halvering van de aan La S. en Ros op te leggen straffen gevraagd. Het hof is daarin meegegaan. La S. kreeg acht jaar in plaats van zestien, Ros veertien in plaats van 28.

La S. had in eerste aanleg ook al wegens strafvermindering acht jaar gekregen, Ros kreeg toen 30 jaar cel. Hij was toen nog geen kroongetuige. Omdat hij zijn straf al in voorarrest heeft uitgezeten, komt hij onmiddellijk vrij, net als twee andere veroordeelden. Ros en La S. zijn in een getuigenbeschermingsprogramma van het OM opgenomen.

Het hof heeft vastgesteld dat Soerel en Willem Holleeder de opdrachtgevers zijn geweest van de moorden op hasjhandelaar Kees Houtman en kroegbaas Van der Bijl in 2005 en 2006. Holleeder stond vandaag niet terecht. Zijn aandeel komt in een afzonderlijk proces aan de orde.

Langste rechtszaak

Het Passage-proces gaat over liquidaties en pogingen daartoe in de Amsterdamse onderwereld tussen 1993 en 2006. Het is de omvangrijkste en langdurigste rechtszaak in Nederland ooit.

De veroordeelden zijn opdrachtgevers, tussenpersonen en huurmoordenaars. In eerste instantie waren er twaalf verdachten, maar een van hen werd in 2014 in Istanbul vermoord en een andere verdachte stierf een natuurlijke dood.

De zaak loopt al tien jaar. Het OM en de verdachten kunnen nog in cassatie bij de Hoge Raad.