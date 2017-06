Oplichters verkochten ook nep-Grolsch in vat en op de tap

Oplichters hebben merkloos bier verkocht als Heineken- , Amstel- en Grolschbier. Woordvoerder Koen van 'Hof van Grolsch zegt dat er duizenden vaten ten onrechte als merkbier zijn verkocht.

Volgens hem onderzoekt Grolsch met het Openbaar Ministerie en 'andere partijen' hoe groot de schade is voor de brouwerijen. "Het speelt voor Grolsch hier, maar ook in andere delen van het land," zegt hij tegen RTV Oost.

Gisteren deed de FIOD invallen in Nijkerk, Putten, Rotterdam, Heusden en Linne. Er is administratie in beslag genomen, net als digitale gegevensdragers en stoppen voor vaten (in jargon: krimpdoppen).

Mogelijk nog meer

De bierbrouwer heeft nog geen aangifte gedaan van de fraude. De kans bestaat dat het onderzoek uitwijst dat de fraude nog veel omvangrijker is.

De FIOD verdenkt de verdachten van merkfraude en valsheid in geschrifte. Zij zouden merkloos bier als merkbier hebben verkocht door biervaten en -tappen te voorzien van een merknaam en een beeldmerk van een bekende brouwerij.

Als wordt gefraudeerd met voedsel, kan de overheid geen toezicht houden op de voedselveiligheid. Het kan gevaarlijk zijn voor de gezondheid omdat niet precies bekend is wat in het product zit.