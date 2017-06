DNB na NOS-berichtgeving overstelpt met telefoontjes van spaarders

De Nederlandsche Bank krijgt veel telefoontjes van oud-spaarders van DSB en andere faillieten banken. De bellers willen weten of ze nog recht hebben op rente op hun tegoeden.

Vanmorgen meldde de NOS dat spaarders bij de failliete banken DSB, Icesave, Van der Hoop Bankiers en Indover bij elkaar 700.000 euro aan rente hebben laten liggen. Ze konden bij De Nederlandsche Bank aanspraak maken op achterstallige rente op de bedragen die ze uitgekeerd hebben gekregen vanwege het depositogarantiestelsel. Een groot deel heeft zich de afgelopen maanden nooit gemeld. Een formulier op de site van De Nederlandsche Bank om de rente terug te vragen is inmiddels offline gehaald.

Na de berichtgeving hierover op nos.nl en Teletekst kreeg De Nederlandsche Bank tientallen telefoontjes van rekeninghouders die nog denken recht te hebben op rente. De Nederlandsche Bank heeft daarom besloten informatie over die regeling terug te plaatsen op de site. Mensen kunnen bellen om een formulier aan te vragen.

Geen recht

Een woordvoerder benadrukt wel dat mensen goed moeten kijken of ze aanspraak kunnen maken op de regeling. "Het is niet zo dat iedereen die een DSB-rekening had ook recht heeft op een uitkering."

Vier op de vijf telefoontjes zijn van mensen die geen recht hebben op de uitkering van de rente, zegt de woordvoerder.