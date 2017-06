'Druk op de paus zal alleen maar groter worden'

De verhalen over seksueel misbruik door Pell gaan al jaren rond. Het misbruik zou zijn gebeurd toen hij nog priester was in de Australische stad Ballarat. "Maar het kwam nooit tot een rechtszaak", zegt correspondent Robert Portier. "Dat hij nu alsnog voor de rechter moet komen, zal goed vallen in Australiƫ. Dat betekent hopelijk dat wordt aangetoond wat er is gebeurd. Schuldig, of onschuldig."

Pell moest vorig jaar getuigen voor een onderzoekscommissie die zich bezighoudt met de omgang van de kerk richting slachtoffers van seksueel misbruik. Portier: "Hij trok toen het boetekleed aan en zei dat de kerk zich meer bezighield met het beschermen van hun naam dan met de slachtoffers."

De kardinaal heeft gezegd mee te willen werken met het onderzoek. Of dat ook allemaal gaat gebeuren, is de vraag. "Vorig jaar zeiden zijn artsen dat hij te zwak was om te reizen en toen getuigde hij via een videoverbinding", zegt Portier. "Veel mensen vragen zich af of hij nu niet weer met een list of een truc komt, waardoor hij niet hoeft af te reizen naar Melbourne."