Waar zijn de sterren van Oranje onder 19?

Oranje is bij het EK, waar in totaal acht landen aan meedoen, ingedeeld in een poule met Bulgarije, Engeland en Duitsland. Die laatste is op maandag 3 juli de eerste tegenstander.

Ondanks alle afmeldingen reist Stekelenburg met vertrouwen af naar Georgië. "Ik wil niet spreken van een Oranje B of C. De spelers die er nu wel bij zijn hebben in de voorbereiding ook hun signaal afgegeven. Er staat echt een goed team.