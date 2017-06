De sport van donderdag bij de NOS

Zaterdag gaat in Düsseldorf de 104de Tour de France van start en vandaag worden vanaf 18.15 uur de ploegen aan het publiek voorgesteld. Via een livestream op NOS.nl is de presentatie van de eerste tot de laatste renner te volgen.

Om 17.45 uur nemen de Nederlandse hockeysters het op tegen Spanje in de kwartfinales van het halvefinaletoernooi van de Hockey World League. De samenvatting van die wedstrijd is te zien in Nieuwsuur en de late uitzending van het Journaal.