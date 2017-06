'Burgemeester Weert wil Openbaar Ministerie dwingen asielzoekers te vervolgen'

Burgemeester Jos Heijmans van Weert stapt naar de rechter om het Openbaar Ministerie te dwingen zes asielzoekers te vervolgen, meldt De Telegraaf. De groep zou rond de jaarwisseling een uitgaansverbod hebben genegeerd.

De krant schrijft dat het gaat om zes migranten die onder meer diefstallen hebben gepleegd en een vrouw hebben lastiggevallen. Ze horen bij twintig Noord-Afrikaanse asielzoekers die volgens de gemeente steeds voor problemen zorgen.

De zes kregen eind december huisarrest, samen met de veertien anderen, maar hielden zich er niet aan. Er zou volgens het OM echter te weinig bewijs zijn om de zaak voor de rechter te brengen.

Heel slecht signaal

Daar is Heijmans (D66) fel op tegen. Via een juridische procedure wil hij het OM alsnog dwingen de groep te vervolgen voor het negeren van het uitgaansverbod. " Ik voel me eenzaam in de aanpak van dit probleem", zegt hij tegen De Telegraaf. "Het seponeren van deze zaken is een heel slecht signaal, vooral richting de overtreders."

De burgemeester gebruikte destijds de voetbalwet om de problemen met de groep asielzoekers hard aan te pakken. Volgens hem heeft het noodbevel goed gewerkt. Hij zegt tegen de krant dat de overlast als "sneeuw voor de zon" is verdwenen.