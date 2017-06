Auto rijdt in op hek presidentieel paleis Brazilië

In Brazilië is een auto ingereden op het hek van het presidentieel paleis in de hoofdstad Brasilia. De politie heeft op de wagen geschoten om hem tot staan te brengen. De bestuurder is opgepakt. Niemand raakte gewond, president Temer was niet in het paleis ten tijde van het voorval.

Temer ligt zwaar onder vuur vanwege een corruptieschandaal. Hij wordt ervan beschuldigd dat hij miljoenen aan steekpenningen heeft aangenomen van JBS, het grootste vleesverwerkende bedrijf ter wereld. De rechter heeft de tenlastelegging naar het parlement gestuurd.

Dat moet besluiten of de onschendbaarheid van Temer wordt opgeheven en dat kan alleen met een twee derde meerderheid, wat betekent dat 342 van de 513 afgevaardigden voor moeten zijn.

Temer spreekt de beschuldigingen tegen, maar hij heeft wel een reis naar de G20-top in Duitsland afgezegd om zich op zijn verdediging te kunnen concentreren.

Behalve Temer worden ook een deel van zijn kabinet, vier oud-presidenten en tientallen politici verdacht van corruptie. Sommigen worden al vervolgd, naar anderen wordt nog onderzoek gedaan. Het staatsoliebedrijf Petrobras speelt een centrale rol in het schandaal.