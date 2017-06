Derde man Vaticaan beschuldigd van seksueel misbruik

In Australië wordt de belangrijkste rooms-katholieke leider van het land verdacht van meerdere gevallen van kindermisbruik. Kardinaal George Pell beheert bovendien de financiën van het Vaticaan. Hij geldt daar als de derde man en staat dus dicht bij paus Franciscus. Pell is de hoogste katholieke geestelijke tot nu toe die wordt beschuldigd van seksuele misdrijven ten koste van kinderen.

De politie van de deelstaat Victoria wilde geen details geven, maar zei wel dat de kwesties zich al langer geleden hebben voorgedaan en dat er verschillende mensen zijn die Pell willen aanklagen. Hij moet op 18 juli voor de rechter in Melbourne verschijnen.

Pell heeft herhaaldelijk ontkend dat hij in de fout is gegaan. Omdat hij zo'n vooraanstaande rol in het Vaticaan heeft, raken deze beschuldigingen ook de paus, die een 'zero tolerance'-beleid heeft beloofd als het om seksueel misbruik gaat, maar die veel kritiek krijgt op de manier waarop hij dat aanpakt.

Grote fouten

De beschuldigingen van seksueel misbruik achtervolgen Pell al jaren. Hij zou als aartsbisschop van Melbourne en later Sydney misbruikzaken hebben toegedekt. Die periode is grondig onderzocht door een speciale commissie. Gebleken is dat het in de Australische katholieke kerk, net als in andere landen, flink mis was. Zeven procent van de priesters wordt ervan verdacht dat ze kinderen hebben misbruikt.

Pell heeft tegenover de commissie toegegeven dat de kerk "grote fouten" heeft gemaakt en dat er duizenden kinderen zijn misbruikt en verkracht door priesters. Hijzelf was veel te veel geneigd om de verhalen van de priesters te geloven en niet die van de slachtoffers, erkende hij.

Zwembad

Het is nog niet duidelijk waarvan hij nu zelf precies beschuldigd wordt, maar twee mannen van in de 40 hebben verklaard dat Pell hen eind jaren 70 in een zwembad in Melbourne seksueel heeft bejegend. Pell was toen priester.

Australische rechercheurs hebben Pell het afgelopen jaar in Vaticaanstad verhoord over de beschuldigingen aan zijn adres.