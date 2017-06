​Advocaat van Bouterse heeft goede hoop voor zijn cliënt

De woorden van de Surinaamse aanklager logen er gisteren niet om: "Het mooiste wat een mens bezit, het leven, is door de hoofdverdachte Bouterse op gewelddadige en zinloze wijze en zonder enige vorm van proces van de slachtoffers afgenomen."

Toch is Bouterses advocaat Irwin Kanhai niet onder de indruk van de strafeis van twintig jaar onvoorwaardelijk. "Dit is slechts een voorstel van de vervolgingsambtenaar. Maar er is nog veel in te brengen van de andere zijde en dat zullen we ook wel doen op een ander moment," zegt Kanhai.

Hij is niet verrast en ook niet aangeslagen. "Nee hoor, nooit niet! Er zijn heel veel ordners en veel meer getuigen die door de auditeur niet zijn aangehaald. Er is nog veel meer."

Feestje

Een eerste informele reactie uit kringen rond de president komt van Bouterses woordvoerder Cliff Limburg. "Als de aanklager zelf zegt dat er geen bewijs is dat Bouterse de trekker heeft overgehaald, dan is de eis van 20 jaar wel erg hoog", zei Limburg in zijn dagelijkse radioprogramma.

Tegen Bouterses opponenten zei hij: "Als jullie vinden dat jullie nu een feestje moeten vieren, ga dan je gang. Wij zetten eerst alles op een rijtje. We moeten het hoofd koel houden en niet paranoïde raken en wilde uitspraken doen."

De nabestaanden zijn blij dat er nu eindelijk een belangrijke stap in het proces gezet is, maar reden tot feesten is er niet. De weg naar een vonnis is nog lang. Naast hoofdverdachte Bouterse moet ook voor alle 23 andere verdachten de strafeis nog volgen. Op zijn vroegst in november zal de advocaat van Bouterse zijn verdediging kunnen voeren. Daarna is de aanklager nog eens aan het woord.

Eigen militaire garde

Als het vonnis er uiteindelijk ligt en Bouterse echt veroordeeld wordt, dan is het de vraag wie hem gaat arresteren. Formeel is dat een taak voor de politie, maar het is niet waarschijnlijk dat Bouterse zich als een lammetje laat meenemen.

De kans is groot dat zijn lijfwachten en de Counter Terror Unit (CTU), een door Bouterse opgerichte zwaar bewapende militaire garde, hem niet zomaar zullen overdragen. Als het leger van Suriname de politie komt bijstaan, is de kans op een gewapend treffen niet denkbeeldig.

Of het zo ver komt, zal de toekomst uitwijzen. Mogelijk komt Bouterse weg met gratie. Het is aan het staatshoofd om die gratie te verlenen. Dat zou dus leiden tot de bizarre situatie dat Bouterse van zichzelf gratie krijgt.

Maar daar is wel een oplossing voor. Als Bouterse zich, bijvoorbeeld vanwege een reis naar het buitenland of wegens ziekte, laat vervangen door de vicepresident, kan die gratie verlenen.