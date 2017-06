Nederlanders zijn zich zeer bewust van discriminatie

Nederlanders zijn zich meer bewust van het bestaan van discriminatie dan mensen uit andere Europese landen, concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau in het onderzoek Burgerperspectieven. Alleen in Frankrijk, Engeland en Zweden komt discriminatie volgens de ondervraagden vaker voor. In Polen en Litouwen wordt discriminatie het minst als een probleem ervaren, blijkt uit het onderzoek.

Ruim de helft van de Nederlanders heeft het gevoel dat er meer discriminatie is dan twintig jaar geleden. Dat kan volgens de deelnemers aan het onderzoek onder meer komen door de grotere zichtbaarheid van minderheidsgroepen. Er wonen meer mensen met verschillende culturele achtergronden in Nederland.

Minder discriminatie

Een op de acht mensen denkt juist dat er minder discriminatie is. Zij geven aan dat het alleen maar lijkt of discriminatie toeneemt, omdat zaken meer in het nieuws komen en via sociale media gemakkelijker worden verspreid.

Driekwart van de Nederlanders vindt dat er te snel wordt groepen dat iets discriminatie is. Deelnemers aan het onderzoek vinden dat vooral etnische minderheden en moslims vaak overgevoelig reageren. Met die opvatting zijn vooral mensen die op GroenLinks en de PvdA stemmen het niet eens.

Kwetsend

Het SCP concludeert dat veel mensen niet precies weten wat discriminatie is. Ze vullen het begrip soms te breed in, bijvoorbeeld door alles wat kwetsend is als discriminatie te bestempelen.