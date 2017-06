Ajax haalt Van Leer als tweede doelman

Ajax neemt doelman Benjamin van Leer over van Roda JC Kerkrade. De 25-jarige Houtenaar tekent een vierjarig contract als hij donderdag de medische keuring met goed gevolg doorstaat.

Van Leer had nog een verbintenis tot de zomer van 2019 bij Roda en levert de Kerkraadse club naar verluidt 700.000 euro op. Ajax zocht achter André Onana een tweede keeper vanwege de terugkeer van Diederik Boer naar PEC Zwolle.

De afgelopen twee seizoenen miste Van Leer geen minuut bij Roda. Hij speelde in de jeugd voor PSV en werd in het seizoen 2012/2013 door de Eindhovense club uitgeleend aan FC Eindhoven. In 2014 verkaste hij naar Roda.