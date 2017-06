Rotterdamse wethouder Schneider stapt op om affaire-Waterfront

De Rotterdamse wethouder Ronald Schneider is met onmiddellijke ingang afgetreden. Hij zou zich morgen in de gemeenteraad verantwoorden over de fraude rond het voormalige poppodium Waterfront, maar hij houdt de eer aan zichzelf.

In een verklaring zegt Schneider (Leefbaar Rotterdam) dat hij zich graag tegenover de raad zou hebben verdedigd. Maar hij vindt dat bij nader inzien een onmogelijke opgave, omdat de coalitie de meerderheid in de gemeenteraad kwijt is. "Daarom leg ik mijn functie als wethouder neer."

"Het eindrapport enquêtecommissie Boompjeskade geeft een zorgvuldige analyse van de factoren die hebben bijgedragen aan het feit dat de fraude zo lang onopgemerkt is gebleven. Het rapport laat ook zien dat door het college de juiste bestuurlijke en juridische stappen zijn gezet", schrijft Schneider in zijn verklaring.

Sancties

De fraudezaak was al aanleiding voor sancties tegen Rotterdamse ambtenaren. Twee mensen zijn hun baan kwijt en een derde zit geschorst thuis.

Het zijn turbulente dagen voor de Rotterdamse gemeentepolitiek, want het aftreden van Schneider komt in dezelfde week dat coalitiepartij Leefbaar zijn meerderheid in de raad verloor door de overstap van raadslid Anfal naar de op de islam geïnspireerde partij Nida.

8 miljoen euro

De gemeente is in de affaire voor bijna 8 miljoen euro opgelicht. De aannemer en huurder van het voormalige poppodium Waterfront - vader en zoon - declareerden klussen dubbel en inden geld voor verbouwingen die niet werden uitgevoerd.

Göksel K. huurde het voormalige poppodium in 2010 om er feesten en concerten te organiseren. Na een paar maanden stopte hij met het betalen van de huur omdat het pand niet geschikt zou zijn voor horeca. De gemeente trok daarop drie ton uit om het pand te laten verbouwen.

De vader van K. voerde de verbouwingen uit. Samen dienden ze voor meer dan 8 miljoen euro aan rekeningen in. Een recherchebureau berekende dat 97 procent van de gefactureerde en betaalde werkzaamheden niet is uitgevoerd.