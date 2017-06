Chili naar finale Confederations Cup, Bravo stopt drie strafschoppen

Ook de tweede helft begon spectaculair met kansen voor Chili (een omhaal van Vargas werd gestopt en Arturo Vidal schoot over), maar weer was het vervolg matig. En zo bleven beide verdedigingen overeind en was een verlenging noodzakelijk.

Geen penalty, wel paal en lat

In de verlenging was de eerste kans voor Chili. Alexis Sánchez stond volledig vrij, maar schoot naast. In de tweede helft van de verlenging had Chili recht op een strafschop na een overtreding van José Fonte op Francisco Silva, maar scheidsrechter Alireza Faghani zag er geen penalty in en de videoscheidsrechter greep niet in.

Vlak voor het einde van de verlenging was Chili nog het dichtst bij een goal, maar Arturo Vidal raakte de paal en in de rebound schoot invaller Martín Rodríguez van dichtbij op de lat. In de strafschoppenserie kreeg Chili uiteindelijk toch loon naar werken.