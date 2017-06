Bolt voelt zich thuis in Ostrava en wint voor negende keer

Usain Bolt heeft bij internationale atletiekwedstrijden in het Tsjechische Ostrava de 100 meter gewonnen. De 30-jarige Jamaicaan, die bezig is aan zijn laatste maanden als atleet, bleef met 10,06 de Cubaan Yunier Pérez (10,09) maar nipt voor.

De Nederlandse sprinter Giovanni Codrington werd laatste, maar kan later wel tegen zijn kleinkinderen zeggen dat hij tegen de Jamaicaanse vedette heeft gelopen.

Bolt deed nergens vaker mee dan in Ostrava, waar hij woensdagavond voor de negende keer liep en nog nooit verloor. Al in 2006 erkende de wedstrijdorganisatie het talent van de toen nog 19-jarige sprinter en haalde hem naar Tsjechië.

Bolt is dat vertrouwen nooit vergeten en keerde sindsdien bijna jaarlijks terug. "Het voelt als thuis. Ik krijg altijd ontzettend veel steun en geniet van de wedstrijden hier, zelfs als het koud is. Ik wilde hier absoluut in mijn laatste jaar naartoe."

De wedstrijd in Ostrava was een van de laatste optredens van Bolt. De achtvoudig olympisch kampioen zet na de WK atletiek in augustus een punt achter zijn carrière en komt in de tussentijd alleen nog in actie tijdens de Diamond League-wedstrijd in Monaco.